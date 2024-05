Moviola Verona Torino, l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 36esima giornata del campionato di Serie A: moviola Verona Torino

L’episodio chiave della moviola del match Verona Torino valido per la 36esima giornata del campionato di Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Marianelli.

EPISODI CHIAVE

Succede tutto al minuto numero 89. Henry di testa trova la rete del 2-2, il Bentegodi esplode e così anche la festa dei giocatori di Baroni in campo. L’arbitro però ferma. Il fischietto ha infatti intravisto un possibile fallo in sul neo-entrat Dellavalle.

Il fallo non è così evidente, ma a ben vedere il contatto c’è ed è quindi giusto sanzionarlo. Il Var, non a caso, conferma la decisione dell’arbitro e punisce la spinta di Henry ai danni del giovanissimo granata. Scoppiano – come ampiamente prevedibile – le proteste dei padroni di casa. Marianelli non cambia però versione e concede (vista l’interruzione) cinque minuti di recupero.