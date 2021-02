Udinese, Musso confessa: «Roma o Inter? Ecco il mio sogno»

Juan Musso è uno dei punti di forza dell’Udinese: ecco le sue dichiarazioni in merito alle voci di mercato sull’interesse di Inter e Roma

Juan Musso, portiere dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista a Olè. Ecco le sue parole.

«Accostamento all’Inter? Mi ha fatto piacere mi ha motivato molto perché significava che sto facendo qualcosa di buono. Sapevo che il portiere dell’Inter aveva ancora due anni di contratto e forse quell’investimento poteva essere fatto in un altro momento. Ho sentito anche della Roma ma tutto questo mi ha influenzato solo positivamente. Quel salto arriverà quando sarà necessario. Sono sicuro, è quello che voglio. Voglio giocare in una squadra abituata a stare in Champions che ha come obiettivo quello di lottare per il titolo».