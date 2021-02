Nagelsmann non si fida del Liverpool: «Reds favoriti» – VIDEO

Julian Nagelsmann non si fida di Jurgen Klopp. Le parole in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League

Il tecnico del Lipsia Julian Nagelsmann ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Liverpool. Ecco le sue parole.

KLOPP – «Del duello con Klopp sarebbe meglio parlarne dopo la partita. Il Liverpool nelle ultime sette partite invece ha vinto solo due volte. Ma ovviamente se il Liverpool è in giornata è favorito. Hanno più esperienza internazionale rispetto a noi e questo è chiaramente un vantaggio. Lo abbiamo dimostrato l’anno scorso ma anche quest’anno in un girone durissimo. Ed anche in Bundesliga abbiamo un rendimento contro le squadre più forti».