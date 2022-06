Nainggolan: «In Belgio sto bene. Mourinho mi mandò un messaggio...»

Il centrocampista dell’Anversa Nainggolan ha parlato della sua esperienza in Belgio e del suo futuro

Radja Nainggolan, centrocampista dell’Anversa, in una intervista a Rete Sport ha parlato della sua esperienza in Belgio e del suo futuro.

BELGIO E FUTURO – «Sto bene qui in Belgio, ho passato però 17 anni in Italia, non è una cosa da buttare via, se mi chiamasse qualcuno ci penserei ma sto bene qui».

MOURINHO – «Bella intesa tra me e lui? Dovremmo chiederlo a lui. Diversi anni fa, mi mandò un messaggio e mi disse che mi avrebbe richiamato ma poi non lo fece, all’epoca era a Manchester il mister».