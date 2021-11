Napoli, altro infortunio: Insigne non ci sarà contro lo Spartak Mosca

Altro infortunio in casa Napoli dopo Osimhen e Anguissa. Problema al ginocchio per Insigne che non partirà per la trasferta contro lo Spartak Mosca

La trasferta contro l’Inter ha provocato più danni del previsto in casa Napoli. Non solo la sconfitta e gli infortuni di Osimhen e Anguissa, ma problemi anche per Lorenzo Insigne. Come riportato dal sito ufficiale degli azzurri, il capitano non prenderà parte alla trasferta di Europa League contro lo Spartak Mosca per un problema al ginocchio.

IL COMUNICATO – «Insigne ha svolto terapie e differenziato in palestra e non prenderà parte alla trasferta di Mosca a causa di una tendinopatia da sovraccarico al ginocchio destro».