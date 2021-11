Napoli, Zanoli positivo al Covid: il comunicato del club

Il Napoli, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato la positività al Covid del giovane Alessandro Zanoli

Brutte notizie in casa Napoli. Il giovane Alessandro Zanoli è infatti risultato positivo al Covid e non sarà a disposizione per il match con l‘Inter.

COMUNICATO – «La SSCN comunica che a seguito dei tamponi effettuati dopo la mezzanotte, il calciatore Alessandro Zanoli è risultato positivo al Covid-19. Zanoli aveva già contratto il virus in passato ed è vaccinato con doppia dose».