Napoli, le parole del giornalista Mimmo Carratelli in vista dell’imminente conferenza stampa del presidente De Laurentiis

Alle 16.30 il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha indetto una conferenza stampa in cui parlerà della stagione tribolata dei partenopei, passati dallo Scudetto al rischio di non qualificarsi all’Europa. Mimmo Carratelli, decano della sala stampa, ironizza così sui contenuti della prossima conferenza sul Corriere dello Sport. Di seguito le sue parole.

«Non sono ammessi sospiri, domande, singhiozzi, aliti con la chiusura totale delle Trombe d’Eustachio. Previsto il sequestro di microfoni e telefonini. Saranno premiati con un giro di pasta e fagioli i giornalisti più impassibili. Saranno presenti alcuni attori del cinema muto.L’entourage del presidente sottolinea il lato positivo della conferenza a una sola voce, la voce di Aurelio, che eviterebbe così ai giornalisti di fare le solite domande cretine. I giornalisti più esperti annunciano che si rivolgeranno al tribunale dell’Aja. Il presidente ha già commentato che can che all’Aja non morde. De Laurentiis sa il fatto suo e, nel travaglio di questi giorni, è un fatto quotidiano.

La conferenza stampa durerà due ore. Il presidente parlerà di nulla per non urtare le suscettibilità più sensibili. Per questo ha chiesto il nulla osta. L’ufficio stampa del Napoli ha preannunciato una sintesi ufficiale della conferenza che sarà inviata a giornali, radio e televisioni. L’ufficio stampa del Napoli suggerirà anche il titolo più adatto, il testo di niente, autorizzato dallo scrittore Enzo Striano»