Napoli, ACCORDO per Conte: la VERITA’ sulla clausola per la rescissione e le CIFRE

Le ultime sulla trattativa tra il Napoli e Antonio Conte per l’arrivo in panchina dell’ex Juve ed Inter. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli sarebbe arrivato ad un accordo con Antonio Conte. L’allenatore è infatti pronto a firmare un triennale da 6 milioni di euro a stagione più bonus.

Delle cifre di gran lunga inferiori a quelle percepite con Inter e Tottenham, che l’ex centrocampista ha accettato per rimettersi in gioco. Smentita inoltre la presenza di clausole per la rescissione anticipata. Si va verso la presentazione ufficiale all’inizio della prossima settimana.