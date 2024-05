Napoli Conte, vicino l’accordo triennale. E spunta una clausola inedita: ecco quale

Il Napoli prosegue avanti tutta per arrivare ad Antonio Conte: proposto un ingaggio triennale con una clausola inedita

Avanti tutta con Antonio Conte in casa Napoli: come riportato dal Corriere della Sera Aurelio De Laurentiis prosegue le trattative con il tecnico salentino. I partenopei avrebbero offerto al tecnico un contratto triennale da 6 milioni l’anno, con un bonus di 3 in caso di raggiungimento della Champions League.

ADL però, dopo una stagione sfortunata con tre cambi di panchina, avrebbe inserito una clausola di “tutela“: in caso di addio anticipato le due parti concorderebbero su una buonuscita per non dover continuare a pagarlo in caso di esonero.