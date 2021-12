Napoli che succede? Il crollo azzurro fa paura

Il Napoli è in caduta libera da tre giornate, dopo gli infortuni ai tre tenori la squadra di Spalletti ha perso punti e la prima posizione in classifica

“Si è rotto il Napoli” così titola la Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna. Un crollo, dopo la sconfitta contro l’Empoli, che fa quasi paura. Dopo la bellissima vittoria contro la Lazio, Spalletti e i suoi ragazzi hanno raccolto un solo punto, contro il Sassuolo, nelle ultime tre gare.

E’ anche vero che i tanti e continui infortuni, in questo periodo, non stanno aiutando gli azzurri e la squadra sta risentendo anche del doppio impegno. In classifica ora i partenopei sono passati dalla prima posizione alla quarta , ora c’è da guardarsi anche le spalle perché la Fiorentina ora come ora fa paura.