Il Napoli vince contro la Juve: è la seconda vittoria consecutiva in campionato contro i bianconeri. Non succedeva da 10 anni

Al Maradona, il Napoli batte la Juve. Dopo quella dello scorso anno al ritorno, gli azzurri vincono la seconda gara consecutiva contro i bianconeri: non succedeva da 10 anni, come sottolinea OptaPaolo. In quell’occasione, gli azzurri arrivarono a 3 successi.

«Il Napoli ha vinto due partite di fila contro la Juventus in Serie A per la prima volta dal 2011, quando arrivò a tre successi di fila contro i bianconeri nella gestione Walter Mazzarri».