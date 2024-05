Napoli, Calzona perde i pezzi: contro la Fiorentina mancheranno in due

Napoli, nella sfida decisiva contro la Fiorentina Francesco Calzona dovrà farei i conti con due assenze pesanti

Brutte notizie per il Napoli in vista della partita contro la Fiorentina, decisiva per tenere vive le speranze di una qualificazione europea per la prossima stagione. Francesco Calzona infatti, come riportato da Sky Sport, non potrà contare su Osimhen e Zielinski.

I due calciatori erano in dubbio dopo gli ultimi allenamenti per alcuni fastidi di natura muscolare. Nella sessione di allenamento di oggi i due hanno ancora avvertito dolore e per questo motivo non ci saranno contro i viola.