Napoli, Insigne piace sempre al Toronto: due condizioni per volare in MLS

Lorenzo Insigne piace sempre al Toronto in Canada. Il capitano del Napoli si trasferirebbe in MLS solo a due condizioni

Lo parole di Aurelio De Laurentiis sono state chiare, Lorenzo Insigne è libero di partire alla scadenza del contratto. Dichiarazioni che hanno fatto drizzare le orecchie alle tante squadre interessate al 10 della Nazionale, e tra questa ci sarebbe anche il Toronto che dal Canada segue da tempo il capitano del Napoli.

Come riportato dal Corriere dello Sport, però, Insigne accetterebbe di trasferirsi in MLS solo se dovessero verificarsi due condizioni: il mancato rinnovo con il club partenopeo e nessun margine di trattativa con altri club europei. Il ragazzo può dare ancora tanto e non vuole migrare quindi già in America.