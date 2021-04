Napoli Inter mondiale: 200 paesi collegati con il Maradona

Napoli Inter sarà uno spettacolo mondiale: la sfida del Maradona sarà vista in quasi 200 paesi. De Laurentiis sarà presente allo stadio

Napoli-Inter sarà un grande spettacolo visibile in quasi tutto il mondo e, come i veri big match, avrà i più elevati standard di produzione ovvero 4K e 19 telecamere tra le quali la UltraMotion che garantisce una definizione dei dettagli pazzesca.

Secondo Il Corriere dello Sport i Paesi e i territori collegati saranno circa duecento e l’incontro attirerà davanti alla tv decine di milioni di spettatori soprattutto in Europa, in Sudamerica e in Cina, dove c’è anche il presidente Steven Zhang incollato davanti allo schermo. Il numero uno degli azzurri, Aurelio De Laurentiis sarà invece allo stadio.