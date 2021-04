Napoli Inter, sfida frontale Insigne-Hakimi: un dato li accomuna

Sfida nella sfida quella tra Lorenzo Insigne e Achraf Hakimi in Napoli-Inter: entrambi sono a quota 5 assist in campionato

Sarà una sfida nella sfida quella tra Lorenzo Insigne e Achraf Hakimi allo stadio Diego Armando Maradona stasera: il loro duello sulle fasce potrà essere decisivo per la gara.

Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, i due calciatori sono accomunati da una statistica in questa Serie A: entrambi hanno servito cinque assist in questo campionato e stasera potrebbero aumentare il loro bottino.