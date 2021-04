Napoli, Koulibaly parte anche per il bilancio: le richieste dei partenopei

Sembra ormai arrivata al capolinea la storia tra Koulibaly ed il Napoli: il senegalese via anche per sistemare il bilancio

Kalidou Koulibaly lascerà Napoli con ogni probabilità in questa estate. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il difensore andrà via anche per ragioni di bilancio.

Il Napoli, una delle poche società con i conti a posto, deve però comunque fare i conti con la pandemia e potrebbe dunque sacrificare il totem in difesa per almeno 50-60 milioni risparmiando i 12 milioni lordi dell’ingaggio.