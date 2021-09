Napoli, l’infortunio di Insigne non preoccupa: ecco le sue condizioni

In casa Napoli c’è ottimismo riguardo la situazione di Insigne, uscito infortunato dopo il match vinto contro la Juve

Sky Sport fa il punto su Lorenzo Insigne. Uscito anzitempo dal match vinto contro la Juventus, il capitano del Napoli ha rimediato solamente una forte contusione. Tanto il dolore che, però, non lo dovrebbe costringere a saltare l’esordio in Europa League contro il Leicester di giovedì.

In caso contrario, il numero 24 partenopeo punterà a tornare in campionato per la sfida di lunedì prossimo contro l’Udinese.