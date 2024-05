Napoli, la MALEDIZIONE continua: altri PRIMI GOL contro

Il Bologna ha iniziato con il turbo la propria sfida al Maradona contro il Napoli: 2-0 dopo appena appena 12 minuti

Il Napoli subisce due reti in dodici minuti nella gara casalinga contro il Bologna. Come se non bastasse già il passivo, c’è anche una maledizione che sembra non finire più contro la squadra di Calzona.

Infatti sia Ndoye che Posch si aggiungono alla lista dei giocatori che hanno segnato la prima rete in questa Serie A proprio contro il Napoli, aggiungendosi ad un lungo elenco composto da Success, Cerri, Abraham, Coppola e molti altri.