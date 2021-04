Napoli, Manolas si riprende la scena: i dati del difensore partenopeo

Dopo qualche prestazione sottotono il centrale del Napoli Kostas Manolas è tornato a grandi livelli. I numeri in campo parlano da soli

Dopo alcune prove sottotono il difensore greco del Napoli Kostas Manolas si è ripreso la scena. Le statistiche ieri contro l’Inter al Diego Armando Maradona parlano chiaro.

Manolas ha dominato sul piano fisico, come riporta il Corriere dello Sport, contro due avversari non facili come Lukaku e Hakimi, mettendo a segno anche una percentuale di passaggi completati non da poco, con il 98%. A questo dato si aggiungono anche 8 recuperi palla decisivi, al pari del compagno di reparto Koulibaly con cui ha ritrovato una perfetta sintonia.