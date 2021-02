Alex Meret, portiere del Napoli e protagonista del match contro la Juventus, ha commentato la vittoria ottenuta dagli azzurri

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Alex Meret, protagonista della vittoria del suo Napoli contro la Juventus.

LA GARA – «Ho sentito contrarsi il polpaccio, spero sia un crampo. Purtroppo Ospina si è fatto male e sono dovuto entrare in campo io. Sono contentissimo e orgoglioso di questo gruppo, abbiamo dato una bella risposta e speriamo ci dia fiducia per il futuro. Rammarico per i punti persi. Oggi abbiamo creato meno del solito, ma sicuramente non è mancata la determinazione e il fatto di aiutarsi tutti per 95 minuti. Questo penso abbia fatto la differenza. Meglio una vittoria del genere che creare tanto e non portare a casa punti».