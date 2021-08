Napoli, niente multa per Osimhen: ma ora regolamento più severo

Victor Osimhen non sarà multato dal Napoli per l’espulsione contro il Venezia, ma adesso ci sarà un regolamento interno più severo

Il Napoli è a lavoro per dimezzare la squalifica di Victor Osimhen da due a una giornata di stop. Intanto, come riportato da La Repubblica, il club partenopeo ha deciso di non multare l’attaccante nigeriano per il rosso preso contro il Venezia.

Da questo momento, però, le cose in casa Napoli cambieranno. Il regolamento interno sarà infatti più severo per chi lascerà la squadra e i compagni in difficoltà durante le partite.