Napoli Parma, PAZZESCO al Maradona: crociati senza portiere

Al Maradona succede l’incredibile in Napoli Parma: i crociati giocheranno senza un portiere di ruolo

Napoli Parma finirà senza portiere di ruolo tra i pali per i crociati. Questa situazione è successa per via dell’espulsione di Suzuki, estremo difensore degli emiliani che ha ricevuto due ammonizioni.

Non avendo più cambi, Pecchia è obbligato a schierare un giocatore di ruolo in porta per 15′ più recupero. Al posto del giapponese ci sarà Delprato.