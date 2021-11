Napoli, rebus Insigne: l’agente vola in America mentre Marotta studia il colpo

Insigne Inter: Marotta studia il possibile colpo a parametro zero, ma l’agente del giocatore vola in America. Il punto

Non è ancora tramontata l’ipotesi Inter per Lorenzo Insigne. Il giocatore, per il quale il club nerazzurro aveva già bussato alla porta del Napoli nel corso dell’ultima estate, potrebbe sbarcare a Milano a parametro zero. La situazione, però, pare più complicata del previsto.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’agente del calciatore sarebbe in giro per l’America, con le motivazioni che sarebbero anche di natura professionale. Nel frattempo il Toronto si è messo in testa una strana idea: il club di MLS vuole provarci per Insigne per imprimere il marchio del made in Italy all’interno del proprio gruppo. Marotta osserva la situazione da lontano e fiuta il possibile colpo: saranno messi molto intensi.