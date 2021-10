Napoli, senti Sconcerti: «Osimhen mi ricorda Gigi Riva»

Il giornalista Mario Sconcerti ha affermato la somiglianza tra Victor Osimhen e Gigi Riva

Mario Sconcerti, nel suo editoriale per il Corriere della Sera nel quale ha analizzato l’ultima giornata di Serie A, ha anche lodato Victor Osimhen e l’ha paragonato addirittura a Gigi Riva. L’attaccante del Napoli ha iniziato bene in campionato avendo già segnato 4 gol in 6 partite.

