Napoli, statistica bianconera per Koulibaly: gli è capitato solo con la Juventus

Kalidou Koulibaly ha segnato il gol vittoria in Napoli-Juventus. E i bianconeri sono ancora l’unica squadra a cui ha fatto più di un gol

Sabato speciale per Kalidou Koulibaly. Il difensore del Napoli grazie al suo gol ha permesso ai partenopei di ribaltare il punteggio e completare la rimonta contro la Juventus.

Come riportato dal Napoli su Twitter, la Juventus è l’unica squadra contro cui Koulibaly ha segnato in più di una partita di Serie A. Un’ulteriore motivo di gioia per il centrale senegalese.