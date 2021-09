Napoli, nessuna sorpresa: negativi tutti i tamponi effettuati ieri

Nessuna sorpresa per Luciano Spalletti: negativi tutti i tamponi effettuati ieri pomeriggio alla squadra. Tutto nella norma al rientro

Il Napoli può tirare un sospiro di sollievo dopo la sosta per le nazionali: nessun rientro in ritardo e tutti integri, ad eccezione di Lobotka che dovrà stare fermo per un po’ di tempo.

Come di consueto ieri sono stati effettuati i tamponi su tutto il gruppo squadra: tutti negativi e nessuna sorpresa per Spalletti.