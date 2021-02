Napoli, verso l’Europa League: oggi gli esami per Lozano e Ospina

Le condizioni di Hirving Lozano e David Ospina saranno valutate oggi dopo gli inforutni accusati contro la Juventus. Sono in dubbio per l’Europa League

Il Napoli torna in campo oggi dopo la vittoria sulla Juventus in vista dell’impegno di Europa League contro il Granda di giovedì.

L’allenamento odierno, come rivelato da Corriere dello Sport, sarà anche la prima opportunità per valutare le condizioni di Hirving Lozano e David Ospina, usciti acciaccati dalla sfida con i bianconeri e al momento in dubbio per la gara di Europa League.