Niente Juve: fatta per il trasferimento di Henderson all’Ajax

Già finita l’avventura di Jordan Henderson all’Al Ettifaq. Il giocatore inglese ha infatti trovato un accordo con gli arabi per risolvere il contratto.

Secondo quanto riportato da The Athletic, l’ex capitano del Liverpool adesso è ad un passo dal trasferimento all’Ajax. Niente Juve per il giocatore, dunque, che aveva visto in Henderson una possibile pedina valida per rinforzare il centrocampo bianconero.