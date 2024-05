Nuovo allenatore Juve, Mauro: «CONTE più adatto di MOTTA. Vi spiego le mie motivazioni»

Massimo Mauro, ex centrocampista della Juve, dice la sua su quello che sarà il nuovo allenatore bianconero la prossima stagione

Massimo Mauro, negli studi di Pressing, ha così commentato la situazione in casa Juve.

LE PAROLE – «Thiago Motta? Io al posto suo starei ancora un anno. Se fossi Giuntoli cambierei tantissimi calciatori, il più possibile. Non perché non sono bravi ma perché è come una stanza, si è incattivita l’aria e devi cambiare. L’ambiente è saturo e devi cambiare. Conte in questo panorama sarebbe più adeguato».