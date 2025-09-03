Pafos, colpo in prospettiva di Giaretta: arriva lo svedese Wilmer Odefalk. La nota del club

Pafos FC, colpo in prospettiva di Giaretta: arriva lo svedese Wilmer Odefalk. Il comunicato ufficiale del club

Linea verde in casa Pafos FC, una delle protagoniste della prossima Champions League, inserita nello stesso girone della Juventus. La società cipriota, la cui direzione sportiva è affidata all’italiano Cristiano Giaretta – dirigente con una lunga esperienza in Serie A e all’estero – ha ufficializzato l’arrivo di un giovane talento del calcio scandinavo: Wilmer Odefalk.

Il centrocampista svedese, classe 2004, arriva in prestito dall’IF Brommapojkarna, club noto per il suo prolifico settore giovanile. A soli 20 anni, Odefalk ha già collezionato oltre 100 presenze ufficiali e messo a segno più di 20 reti tra campionati e coppe, numeri che testimoniano maturità e continuità non comuni per la sua età.

Un talento cresciuto in Svezia

Nato e cresciuto calcisticamente nelle file del Brommapojkarna, Odefalk ha esordito giovanissimo tra i professionisti, mettendosi subito in luce per visione di gioco, tecnica pulita e capacità di inserimento. Nel corso della sua carriera ha vestito anche la maglia del Djurgårdens IF, storica formazione della Allsvenskan (la massima serie svedese), dove ha potuto confrontarsi con un livello competitivo più alto e affinare le proprie qualità.

Sul piano internazionale, il giovane centrocampista ha rappresentato la Svezia nelle selezioni giovanili, confermando il suo status di prospetto di grande interesse per il futuro del calcio nordico.

COMUNICATO – “Il Pafos FC è lieto di annunciare la firma di Wilmer Odefalk, che arriva in prestito dall’IF Brommapojkarna. Il 20enne centrocampista svedese, classe 2004, arriva a Pafos come uno dei prospetti più interessanti del calcio svedese. Nonostante la giovane età, in carriera ha già collezionato più di 100 presenze ufficiali e oltre 20 reti.

Odefalk è cresciuto nelle file dell’IF Brommapojkarna e ha giocato anche per il Djurgårdens IF, nella massima serie svedese. Ha rappresentato la Svezia a livello internazionale giovanile, sottolineando il suo status di giocatore con un grande potenziale per il futuro. Siamo lieti di dare il benvenuto a Wilmer nel nostro club e gli auguriamo ogni successo!“.