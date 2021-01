Palermo, Ferrero conferma l’interesse: Mirri fa muro. Le ultime

Palermo, ricorso in discussione al Tar. Ferrero conferma il suo interesse per l’acquisto della società rosanero, Mirri fa muro: le ultime

Continuano a rincorrersi le notizie che vogliono Massimo Ferrero interessato all’acquisizione del Palermo. Il presidente della Sampdoria ha dichiarato ieri al sito del Giornale di Sicilia di essere pronto a trattare l’acquisto della società rosanero. Nessuno commento dell’amministratore delegato Rinaldo Sagramola, ma il patron Mirri avrebbe fatto sapere di non essere intenzionato a vendere.

A quanto chiarisce il Secolo XIX, in ottemperanza al comunicato della FIGC del 7 novembre 2019 (122/A), il presidente Ferrero non può rilevare il Palermo se prima non cede la Sampdoria. Nel frattempo è in discussione al Tar il ricorso per la presunta irregolarità sull’assegnazione del titolo sportivo dell’attuale proprietà del club siciliano.