Palermo Ranocchia, UFFICIALE l’acquisto dalla Juve

Il Palermo ha chiuso con la Juve il trasferimento di Filippo Ranocchia, centrocampista della Next Gen, a titolo definitivo

Filipp Ranocchia è ufficialmente un nuovo giocatore del Palermo. Il centrocampista ceduto dalla Juve a titolo definitivo. Ecco la nota del club.

COMUNICATO – «Filippo Ranocchia, centrocampista classe 2001 arrivato in bianconero dal Perugia nel 2019, è stato ceduto a titolo definitivo dalla Juventus al Palermo.

Il centrocampista che in questa stagione era in prestito, ora risolto, all’Empoli – con cui ha disputato nove partite di campionato – lascia così la Juventus dopo aver disputato 17 gare con la squadra Primavera nella stagione 2019-2020, aver giocato da protagonista l’annata successiva con la Juventus Next Gen (31 presenze condite con quattro gol e tre assist) – aggregato più volte alla prima squadra, senza mai però riuscire a esordire prima di andare a giocare in prestito al Vicenza, al Monza e infine all’Empoli.

Con i toscani in questa stagione, nove presenze e 477 minuti in campo in Serie A prima del passaggio alla squadra siciliana in piena corsa playoff in Serie B.

In bocca al lupo per questa nuova avventura, Filippo!».