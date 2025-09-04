Paquetà assolto sulle scommesse: chiesto risarcimento milionario alla FA, «Non è potuto andare al Manchester City»

Dopo un lungo incubo giudiziario, Lucas Paquetà è pronto a passare al contrattacco. Assolto con formula piena dall’accusa di aver manipolato le proprie ammonizioni per favorire un giro di scommesse, il centrocampista brasiliano del West Ham sta ora preparando una clamorosa azione legale multimilionaria contro la Football Association (FA), l’ente che ha dato il via all’indagine.

La vicenda, che ha tenuto banco per mesi, si basava sul sospetto che Paquetà si fosse fatto ammonire intenzionalmente in diverse partite della Premier League per permettere ad amici e familiari di vincere cospicue somme di denaro. Le puntate, secondo l’accusa, ammontavano a circa 50 mila euro, con un potenziale guadagno che avrebbe superato i 150 mila. Un’accusa infamante che, oltre a gettare un’ombra sulla sua reputazione, ha avuto conseguenze devastanti sulla sua carriera.

Nel momento in cui l’indagine è stata avviata, Paquetà era infatti a un passo dal coronare un sogno: il trasferimento al Manchester City di Pep Guardiola. L’operazione, del valore di circa 100 milioni di euro, era praticamente definita e avrebbe garantito al giocatore un contratto di prim’ordine e la possibilità di competere per i trofei più prestigiosi. Le accuse della FA hanno però congelato tutto, facendo saltare l’affare e proiettando sul brasiliano lo spettro di una squalifica a vita.

Il procedimento si è concluso con una vittoria totale per Paquetà. La sentenza ha evidenziato la fragilità delle prove, definite meramente circostanziali, scagionando completamente il giocatore. La FA ha preso atto della decisione e, con una nota ufficiale, ha comunicato di non voler presentare ricorso, pur ribadendo il proprio impegno a tutela dell’integrità del calcio.

Ora, però, si apre un nuovo capitolo. Come confermato dal suo avvocato, Alistair Campbell, al Daily Mail, Paquetà intende chiedere conto dei danni subiti. “Fare causa alla FA è sicuramente qualcosa che ci sta a cuore, e le discussioni sono in corso”, ha dichiarato il legale. Al centro della richiesta di risarcimento non ci sono solo i mancati guadagni, ma anche il danno sportivo e d’immagine. “Era sul punto di trasferirsi al Manchester City, che proprio quell’anno vinse la Premier League. Resta un vuoto evidente nella sua bacheca che non può essere colmato“, ha sottolineato Campbell. La battaglia di Paquetà si sposta ora dal campo al tribunale, in cerca di una rivincita che non potrà restituirgli un titolo, ma che punta a ristabilire pienamente il suo onore e a compensare un’occasione perduta.