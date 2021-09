Paratici furioso in panchina: ecco di cosa si lamentano i giocatori del Tottenham – VIDEO

Paratici indemoniato in panchina: ecco di cosa si lamentano i giocatori del Tottenham. L’ex dirigente della Juventus sotto accusa

Si sta parlando moltissimo in queste ore, sia in Italia sia Oltremanica, del comportamento tenuto da Fabio Paratici in panchina durante le partite del Tottenham. Qui il retroscena del The Sun sul presunto malumore crescente all’interno dello spogliatoio degli Spurs.

A tal proposito sta girando in rete un VIDEO (girato da un tifoso durante una gara di Premier) delle urla da bordocampo dell’ex Juve e di Steve Hitchen (dirigente del Tottenham) indirizzate ai giocatori e al direttore di gara.