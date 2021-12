PSG, tre recuperi importanti per Pochettino

Il Paris Saint Germain recupera tre giocatori in vista dei rispettivi infortuni: Sergio Ramos, Kimpembe e Nuno Mendes

Il Paris Saint Germain si sta preparando per la partita di domenica in Coppa di Francia. Il tecnico Mauricio Pochettino può sorridere perché recupera tre giocatori importanti.

Come riferito da Le Parisien, sono tornati ad allenarsi in gruppo Sergio Ramos, Kimpembe e Nuno Mendes. Non recupera Bernat che tornerà ad allenarsi nel nuovo anno.