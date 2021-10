Parma, agente Man: «Dennis vuole la Serie A. A gennaio vedremo»

Victor Becali, agente di Dennis Man, ha parlato del futuro dell’attaccante del Parma: le sue dichiarazioni

Victor Becali, agente di Dennis Man, ha parlato del futuro dell’attaccante del Parma. Le sue dichiarazioni ai microfoni di GSP.

MAN – «Il Parma non è in una buona situazione. Man e Mihaila non potevano essere trasferiti in estate, nessuno si è avvicinato alle richieste del club e il giocatore non sarebbe partito per perdere metà del suo stipendio al Parma. C’erano squadre disposte a prenderlo in prestito con un’opzione di acquisto, ma l’importo dell’offerta non ha mai pareggiato quanto pagato dal Parma, che lo voleva tenere. Sicuramente Dennis vuole molto di più, la Serie B è completamente diversa dalla A, ha una filosofia molto diversa, e in questo momento quanto stanno facendo non dà frutti. In inverno vedremo cosa succede, forse ci saranno delle squadre che vorranno rinforzarsi».