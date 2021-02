Parma, blitz per Bonazzoli: contatti avviati con la Sampdoria

Il Parma non si ferma a Graziano Pellè e ci prova davvero per Federico Bonazzoli: l’attaccante della Sampdoria pronto ad abbracciare D’Aversa

Ore calde tra Sampdoria e Torino per risolvere la questione Federico Bonazzoli. L’attaccante, che non ha convinto in granata, era stato molto vicino al Crotone nei giorni scorsi, con i calabresi che però hanno deciso di virare su Samuel Di Carmine.

Secondo quanto riportato da Sky Sport il Parma sarebbe fortemente interessato al centravanti cresciuto nella Primavera dell’Inter: dopo alcuni sondaggi nei giorni scorsi, il patron Krause, vorrebbe portarlo alla corte di Roberto D’Aversa, nonostante il probabile arrivo anche di Graziano Pellè in maglia gialloblù.