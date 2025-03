Parma Torino, allo Stadio Ennio Tardini il match valido per la 28ª giornata di Serie A: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE della partita

Ci siamo, un altro weekend di Serie A sta per andare in scena e nel calendario del massimo campionato italiano – arrivato alla sua apparizione numero 28 – c’è anche spazio per Parma Torino. Cristian Chivu e Paolo Vanoli si daranno quindi battaglia quest’oggi a partire dalle 15 in punto sul rettangolo verde di uno Stadio Ennio Tardini che si preannuncia stracolmo di spettatori. Insomma, non ci resta che aspettare il calcio d’inizio del Signor Francesco Fourneau: appuntamento quindi in terra emiliana, vediamo cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita.

PARMA TORINO LIVE 0-1:

🔴 Inizia il match!

1′ – Match iniziato con qualche minuto di ritardo. I tifosi di casa hanno infatti lanciato alcuni rotoli della propria coreografia lanciati in campo

3′ – Primo tentativo Torino: Adams si coordina e calcia, Valenti devia in calcio d’angolo

6′ – Partita bloccata in questo avvio, i granata provano a gestire la sfera, i padroni di casa difendono bene

10′ – Si fa vedere il Parma: Almqvist crossa in centro, intervento di Coco che aiuta Milinkovic-Savic a recuperare la sfera

17′ – OCCASIONE PARMA: Valeri sfiora il vantaggio! Da calcio d’angolo il ducale calcia da fuori area e non trova il bersaglio per pochissimo, spiazzato Milinkovic Savic

18′ – ⚽GOL DEL TORINO: Ancora Elmas. Assist di Casadei per l’ex Napoli sugli sviluppi di contropiede. Ne scaturisce – dopo una serie di finte – un gran destro a giro che tocca il palo ed entra in rete. Il var conferma il gol.

22′ – Tentativo di reazione dei padroni di casa. Si accende questo Parma Torino

28′ – Si abbassano i ritmi: ambo squadre dietro la linea del pallone

31′- Ripartenza Torino, ancora Elmas a finalizzare: palla alta!

35′ – Partita dura dal punto di vista fisico-atletico. Tanti contrasti, mantiene le redini (per ora) l’arbitro

40′ – Ci prova il Parma. Bonny supera un colpevole Walukiewicz e la passa a Keita. Il tiro che ne esce è però altissimo

43′ – Torino Casadei-centrico: tutte (o quasi) le azioni degli ospiti passano in questi istanti dai piedi dell’ex Inter

45′ – 1′ minuto di recupero

45′ + 1′ Contropiede Torino: ancora Elmas pericoloso, conclusione al termine di un’azione veloce e ben manovrata. Sfera a lato

45′ + 2′ Fine primo tempo: Parma Torino 0-1

Formazioni ufficiali:

PARMA (4-3-3): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Keita, Estevez, Shom; Almqvust, Bonny, Cancellieri. Allenatore: Chivu

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Casadei, Vlasic; Elmas, Ricci, Lazaro; Che Adams. Allenatore: Vanoli

Arbitro gara: dirige la sfida il Signor Francesco Fourneau