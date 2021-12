Paura per Di Natale, rapinato nella sua casa a Empoli: cosa è successo

Attimi di terrore per Antonio Di Natale e la sua famiglia. L’ex attaccante è stato vittima di una rapina nella sua casa a Empoli

Giovedì sera di terrore per Antonio Di Natale, ex attaccante italiano e ora allenatore della Carrarese. Verso ora di cena, infatti, l’ex Udinese è stato vittima di una rapina nella sua casa a Empoli mentre era in compagnia della moglie, dei figli e del suocero.

I rapinatori, un gruppo di cinque persone secondo quanto comunicato dalla polizia, avrebbe puntato la pistola contro Di Natale facendosi consegnare un orologio che aveva al polso del valore stimato di circa 30mila euro. Non ci sarebbero persone ferite nella circostanza.