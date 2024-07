Pioli Al Ittihad, ancora NESSUNA FIRMA per l’ex Milan: la SITUAZIONE e le ULTIME NOTIZIE

Nessuna notizia sull’arrivo di Stefano Pioli e Arthur Theate all’Al Ittihad in Arabia Saudita. Le ultime notizie

Sembrava fatta sia per Stefano Pioli che per Arthur Theate all’Al Ittihad. L’allenatore ex Milan e il difensore centrale del Rennes, con un passato in Italia al Bologna, non hanno ancora firmato alcuni contratto.

Secondo Fabrizio Romano, la trattativa è appunto in stand-by e dunque bisognerà aspettare novità e aggiornamenti nelle prossime settimane.