Pioli pre Milan Roma: «Arbitri? Sono d’accordo con Rocchi»

Ecco le parole in conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia della gara tra il Milan e la Roma in quel di San Siro

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma in campionato: dopo l’uscita dalla Coppa Italia.

GUARDARE QUELLE DAVANTI O QUELLE DIETRO – «Dobbiamo avere un obiettivo preciso, ossia migliorare il girone d’andata. Domani inizia quello di ritorno. Migliorare quello d’andata ti garantirebbe il terzo posto».

DELUSIONE POST ELIMINAZIONE DALLA COPPA ITALIA – «L’incontro c’è stato, mi è sembrato efficace su quello che vogliamo fare da domani in avanti. Abbiamo obiettivi belli chiari. Abbiamo subito una delusione, un’altra dopo la Champions. Dobbiamo trasformarla in determinazione per riscattarci».

COSA MIGLIORARE DOPO L’ATALANTA – «Facile: ora ci sono rimaste due competizioni, ci buttiamo sul campionato e poi torneremo in Europa League. Il numero più negativo sono i gol subiti: non ci sono ruoli, tutta la squadra deve difendere meglio, deve essere più collaborativa e organizzata. Siamo la sesta miglior difesa, quello è il nostro focus per ottenere risultati migliori».

ROCCHI DICE RISPETTO PER GLI ARBITRI – «Sono completamente d’accordo con Rocchi, lo stimo tanto. Tutti noi dobbiamo abbassare i toni. Dobbiamo essere rispettosi, se qualche addetto ai lavori sbaglia deve essere punito. Chiedo dall’altra parte uniformità nel metro di giudizio».

