Reggiana, polemiche Var e Nesta aggiunge: «Non è più calcio»

La Reggiana ha fatto 2 a 2 contro il Pisa ma ancora una volta a far parlare sono le polemiche sul Var e Nesta non le manda a dire

Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa al termine della partita tra Pisa e Reggiana di Serie B. Il tecnico granata si è lamentato per il gol annullato a Gondo per un tocco con il braccio. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Dispiace dirlo, però con il Var è finito lo spirito del calcio. Io sono un fan di questo sistema, ma va usato nel modo giusto. Siamo andati oltre. Non si può esultare senza prima aver consultato il monitor. Non è più calcio questo. Il calcio è dinamismo ma stiamo andando troppo oltre».

EPISODIO – Le parole del tecnico degli emiliani sono relative al tocco con il braccio di Cedric Gondo in occasione del 3 a 1 segnato a fine prime tempo dalla Reggiana. L’estremo difensore del Pisa esce male e il pallone scivola sul gomito sinistro dell’attaccante ex Fiorentina. Braccio attaccato al corpo con il centravanti girato dalla parte opposta senza fare il movimento verso il pallone. L’arbitro viene richiamato dal Var e al monitor decide per l’annullamento della rete. La gara è poi terminata con il risultato di 2 a 2.