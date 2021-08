Pjanic Juventus, Koeman convocato Pjanic per il Getafe: le ultime

Miralem Pjanic è sempre nel mirino della Juventus, ma Ronald Koeman ha deciso comunque di convocarlo per la partita contro il Getafe

L’allenatore del Barcellona Koeman, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Getafe, ha annunciato una decisione a sorpresa su Pjanic, obiettivo di mercato della Juventus.

«Pjanic è uno dei nostri giocatori in partenza. Si sta comportando bene e per questo è rientrato fra i convocati per la partita col Getafe, sarebbe stata una mancanza di rispetto non convocarlo».