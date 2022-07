Pjanic potrebbe ritornare alla Juventus: i dettagli

Miralem Pjanic potrebbe ritornare alla Juventus in questa sessione di mercato: ecco i dettagli

La Juventus, viste le difficoltà ad arrivare a Paredes, valuta altre possibilità per rafforzare il centrocampo e l’ultimo nome è quello di Miralem Pjanic.

Come riportato da Tuttosport, il bosniaco sarebbe ritornato volentieri a Torino già un anno fa e il Barcellona non reputa il calciatore incedibile. Quindi per i bianconeri, in caso servisse un piano B, il prestito di Miralem sarebbe la scelta più sicura.