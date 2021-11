Pochettino: «Raiola? Gli agenti pensano che il loro giocatore sia il migliore e che dovrebbe giocare»

Mauricio Pochettino, tecnico del PSG, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Nantes. Le sue parole

INFORTUNATI – «Ci sono diversi indisponibili, ma il problema fisico non è l’unico parametro da considerare. C’è anche lo stato di forma da tenere in considerazione».

MBAPPE’ – «Quando sono arrivato Kylian era già un grande giocatore. Lo sosteniamo e sono soddisfatto di quello che fa, dei suoi progressi. Ha un grande potenziale e continua a migliorare».

DONNARUMMA – «Gli agenti pensano che il loro giocatore sia il migliore e che dovrebbe giocare. Anche mia moglie pensa che io sia il miglior allenatore del mondo e le dico di no (ride, ndr). C’è amore, cerchiamo di proteggere i nostri cari, è umano. Anche io cerco di proteggere mio figlio. Per me è il più bello, il più intelligente, ma è sempre così, è diverso. Chi ti sta intorno parlerà con il cuore e perché prova affetto, ma un allenatore non può pensarla allo stesso modo. Tuttavia, siamo i primi ad avere empatia per chi ci circonda perché non ci piace vedere soffrire i nostri cari».

RAMOS – «Si sta allenando bene, migliora. Si è allenato con la squadra tre volte in questa stagione. Vedremo se potrà essere nel gruppo. Ha dimostrato maturità e pazienza nell’affrontare questa situazione».