Pogba vuole solo il Real Madrid: lo ha detto a Raiola. Le ultime

Paul Pogba vuole solo il Real Madrid: il centrocampista francese ha parlato con Raiola. Ecco le ultime sul calciomercato

Paul Pogba vuole solo il Real Madrid. Il centrocampista francese del Manchester United è sempre nei sogni della Juventus per un clamoroso ritorno e anche del PSG, ma il suo desiderio è chiaro.

Come riporta AS, Pogba ha detto a Raiola di voler giocare nel Real Madrid: il 30 giugno 2022 il suo contratto con il Manchester United scade e il francese mette le cose in chiaro sul suo futuro.