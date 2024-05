Premier League: quante probabilità ha il Manchester City di NON VINCERE?

Premier League e quella probabilità che il Manchester City non vinca il campionato nonostante i vari pronostici per il titolo

Con la vittoria in casa Spurs per 2-0 nel recupero della giornata numero 34, doppietta del solito Haaland, il Manchester City ha effettuato il sorpasso sull’Arsenal. Adesso la classifica vede Guardiola avanti di 2 punti su Arteta a 90 minuti dal termine.

L’ultimo appuntamento regala ai Citizens la possibilità di chiudere in casa: battendo il West Ham sarebbe fatta, mentre l’Arsenal ospita l’Everton. Il supercomputer – così viene definito – di Opta ha calcolato che prima di ieri la percentuale di successo finale del Cty era di 58,7, adesso si attesta a un 84,3. Che è come dire: solo Pep può perderlo e sarebbe ai confini della realtà che capitasse contro una squadra che non ha stimoli di classifica.