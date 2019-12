Primavera 1, Genoa Juventus 2-2: cronaca e tabellino

Al Campo Begato 9, il recupero della 7ª giornata del Campionato Primavera 1 2019/20 tra Genoa e Juventus: sintesi, tabellino, risultato e cronaca

(Alessio Eremita, inviato a Genova) – Genoa e Juventus si dividono la posta in palio al termine del recupero della settima giornata del campionato Primavera 1. Buon punto per la squadra di Chiappino, che prosegue la corsa ai piani alti della classifica.

Sono i bianconeri a passare in vantaggio al 3’ grazie al tap-in vincente di Dragusin, che sfrutta uno stop errato di Raggio. I rossoblù non ci stanno e pareggiano con un diagonale di Eboua al 44’, ma in pieno recupero una punizione di Petrelli permette il sorpasso della Juve. A firmare il definitivo 2-2 è Raggio, che si fa perdonare la disattenzione iniziale e batte Israel di testa.

Genoa Juventus Primavera: risultato, tabellino e voti

Marcatori: 3’ Dragusin (J), 44’ Eboua (G), 45+2’ Petrelli (J), 64’ Raggio (G).

Genoa (4-1-3-2): Vodisek 5.5; Piccardo 6, Raggio 6, Serpe 5.5, Lisboa 5; Rovella 6.5; Eboua 6.5, Masini 6, Zennaro 6; Klimavicius 5.5 (79’ Buonavoglia 5.5), Moro 5.5 (91’ Conti sv). A disposizione: Drago, Gasco, Piccardo, Dumbravanu, Da Cunha, Ruggeri, Besaggio, Verona, Agostino, Diakhate. Allenatore: Chiappino.

Juventus (4-3-1-2): Israel 6; Bandeira 6, Dragusin 7, Gozzi 6, Anzolin 6.5; Ahamada 6 (77’ Sekulov 5.5), Leone 6.5 (61’ De Winter 5.5), Fagioli 6.5; Tongya 6; Petrelli 6.5 (77’ Da Graca 5.5), Sene 5.5 (70’ Moreno 5.5). A disposizione: Garofani, Riccio, Vlasenko, Abou, Stoppa, Gerbi. Allenatore: Zauli.

Arbitro: Miele di Nola.

Ammoniti: Zennaro (G), Bandeira (J).