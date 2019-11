Allo Stadio Ianniello di Frattamaggiore, la settima giornata del campionato Primavera 1 tra Napoli e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

(Luigi Fontana, inviato a Frattamaggiore) – Allo stadio Comunale Iannello, Napoli e Fiorentina si affrontano nel match valido per la settima giornata del Campionato Primavera 1 2019/20.

Sintesi Napoli Fiorentina

1′ Fiorentina in vantaggio – Zanon perde palla a centrocampo, Koffi si trova davanti alla porta e segna.

4′ Pareggio del Napoli – Reazione immediata del Napoli: calcio di rigore per fallo di Edoardo Pierozzi su un attaccante del Napoli. Dal dischetto Vrikkis spiazza Brancolini e mette tutto in parità.

11′ Occasione per la Fiorentina – Sfonda Koffi sulla sinistra, mette il pallone al centro e la palla arriva sui piedi di Niccolò Pierozzi, che tira però centrale. Blocca a terra Idasiak.

18′ Palo di Duncan – Fiorentina ancora vicina al vantaggio, con una triangolazione tra Koffi, Lovisa e Ducan, con quest’ultimo che si presenta davanti ad Idasiak e con uno scavetto prende il palo.

21′ Ancora Fiorentina vicina al vantaggio – Dagli sviluppi di un corner, è Chiti a trovarsi davanti ad Idasiak, che gli sbarra la strada in buona maniera.

27′ Protesta il Napoli – Sgarbi in area evita Pierozzi e cade, il Napoli protesta: Baronio si arrabbia con l’arbitro Collu, voleva il calcio di rigore.

28′ Idasiak vola – Cross su punizione di Ducan che diventa un tiro, Idasiak si fa sorprendere dalla traiettoria ma poi è bravo a prendere il pallone facendo due passi indietro.

32′ Zedadka spreca – Che occasione per il Napoli: Vianni imbuca per Zedadka, che, da solo davanti a Brancolini, prova ad aggirare il portiere ma non trova più il pallone.

42′ Colpo per Chiti – Il numero 6 della Fiorentina al suolo dopo un colpo alla testa, viene curato dai sanitari della Fiorentina.

49′ Pierozzi vicino al 2-1 – Da azione di calcio d’angolo svetta Niccolò Pierozzi, che va vicino al vantaggio viola.

54′ Ci prova Labriola – Gran tiro del centrocampista del Napoli che chiama a un ottimo intervento il portiere viola Brancolini.

58′ Occasione Napoli – Break sulla destra di Sgarbi che mette la palla al centro. Vanni non ci arriva, Zedadka svirgola clamorosamente davanti alla porta, ma quest’ultimo era in fuorigioco.

62′ Tiro di Simonti – Appena entrato, Simonti prova il sinistro, ma la palla è alta.

75′ Occasione per Senese – Angolo di Vrakas, sponda di Costanzo e Senese prova a metterla in porta, ma liscia il pallone.

76′ Colpo di testa di Spalluto – Occasione da angolo per il nuovo entrato della Fiorentina, palla fuori.

77′ Proteste viola – È ora la Fiorentina a protestare per un presunto fallo di mano di Senese in area di rigore, ma Collu fa giocare.

78′ Vrakas spreca – Errore di Dutu che fa involare Vrakas verso la porta, ma il numero 4 della Fiorentina recupera e non permette al napoletano di tirare verso la porta.

85′ Occasioni per Milani – Appena entrato, l’esterno della Fiorentina spreca a due passi da Idasiak.

89′ Chiti sfiora il vantaggio – Corner per la Fiorentina, svetta Chiti che però trova la provvidenziale deviazione della difesa napoletana.

90′ + 3′ Fischio finale – Finisce la partita a Frattamaggiore

Migliore in campo – Senese Al termine del match PAGELLE

Napoli Fiorentina 1-1: risultato e tabellino

Reti: 1′ Koffi, 4′ Vrikkis

Napoli (3-4-3): Idasiak; Costanzo, Senese, Zanoli; Vrikkis (68′ Vrakas), Labriola (68′ Virgilio), Mamas, Zanon; Sgarbi (68′ Palmieri), Vianni (82′ Mancino), Zedadka. All. Baronio. A disp: Daniele, Potenza, D’Onofrio, Marrazzo, Virgilio, Esposito, D’Amato, Ceparano, Vrakas, Cavallo, Mancino, Palmieri.

Fiorentina (3-4-3): Brancolini; Bianco (84′ Milani), Chiti, Pierozzi E. (60′ Simonti); Ponsi, Hanuljak (60′ Gorgos), Dutu, Pierozzi N. (69′ Spalluto); Koffi, Duncan, Lovisa (46′ Fiorini). All. Bigica. A disp: Chiossi, Simonti, Gelli, Frison, Gorgos, Fruk, Gaeta, Kukovec, Fiorini, Milani, Spalluto.

Arbitro: Giuseppe Collu

Ammoniti: Pierozzi E. (F), Dutu (F), Fiorini (F)