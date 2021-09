Inter, i dubbi di Inzaghi: Sensi dal 1′, ma attenzione a Lautaro

In vista di Sampdoria-Inter, Inzaghi potrebbe schierare Sensi con Dzeko. Lautaro e Correa sono però tornati in forma dalla Nazionale

Simone Inzaghi pare non avere i problemi che hanno accusato le altre squadre italiane con il rientro dei sudamericani dagli impegni con le Nazionali. Anzi, Lautaro Martinez e Correa sono tornati subito a pieno regime e l’allenatore dell’Inter starebbe pensando addirittura di schierare dal 1′ uno dei due contro la Sampdoria.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, Sensi resta in pole position per un posto da titolare al fianco di Dzeko a Marassi ma occhio ai due argentini. Il Tucu ha giocato solo mezz’ora nell’ultima partita dell’Argentina contro la Bolivia ed è informa per giocare, ma le attenzioni di Inzaghi sarebbero rivolte al Toro. Il tecnico dell’Inter vuole perfezionare il feeling tra Lautaro e Dzeko e non è detto che a Marassi non possa riprendere il lavoro interrotto dalla sosta. La rifinitura di oggi metterà allora ordine nella testa dell’allenatore.

I DETTAGLI SU INTERNEWS24